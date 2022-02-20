Врио главы МЧС Чуприян: более 40 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию

Врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что более 40 тыс. беженцев из Донбасса прибыли в Россию.

«Прозвучала информация, что более 40 тыс. лиц вынуждены покинуть соседние области Украины и прибыли на российскую территорию. Сейчас они размещены в основном в Ростовской области», — приводит слова Чуприяна РИА Новости.

Он также уточнил, что из Ростовской области более 2 тыс. беженцев на поездах отправили в Воронежскую и Курскую области.

Ранее Чуприян заявил, что в Ростовской области беженцам из самопровозглашённых ДНР и ЛНР начали выдавать выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В пресс-службе МЧС России также сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.