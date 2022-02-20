В Ростовской области более 30 психологов МЧС России оказывают помощь беженцам из Донбасса

Более 30 психологов МЧС России оказывают психологическую помощь прибывающим из Донбасса в Ростовскую область беженцам.

«Специалисты психологической службы оказывают всю необходимую помощь и поддержку гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР. В настоящее время к работе привлечены более 30 психологов из Центра экстренной психологической помощи МЧС России и его филиалов — Южного и Северо-Кавказского, — а также из Главного управления МЧС России по Ростовской области», — говорится в сообщении на сайте экстренной психологической помощи МЧС России.

За сутки специалисты зафиксировали 400 обращений с просьбой об оказании помощи.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в Ростовской области беженцам из самопровозглашённых ДНР и ЛНР начали выдавать выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В пресс-службе МЧС России также заявили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.