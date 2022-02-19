Врио главы МЧС Чуприян: беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей

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Беженцам из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик начали выдавать выплаты в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Врио главы МЧС Чуприян: беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
  • РИА Новости

«Вчера 5 млрд рублей получила Ростовская область от правительства для выплаты 10 тыс. каждому беженцу. В настоящее время мы уже приступили к выплате этих средств», — цитирует ТАСС Чуприяна.

По его словам, работа организована таким образом, «чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги».

Ранее российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.

Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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