Врио главы МЧС Чуприян: беженцы из Донбасса начали получать выплаты по 10 тысяч рублей
- РИА Новости
«Вчера 5 млрд рублей получила Ростовская область от правительства для выплаты 10 тыс. каждому беженцу. В настоящее время мы уже приступили к выплате этих средств», — цитирует ТАСС Чуприяна.
По его словам, работа организована таким образом, «чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги».
Ранее российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.
Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.