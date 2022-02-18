Путин поручил выплатить прибывающим из Донбасса в Ростовскую область беженцам по 10 тысяч рублей

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Российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.
Путин поручил выплатить прибывающим из Донбасса в Ростовскую область беженцам по 10 тысяч рублей
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. 

«Президент России поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей», — сообщил он

Также Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев из Донбасса.

Беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

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