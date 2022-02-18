Путин поручил врио главы МЧС вылететь в Ростовскую область для организации помощи беженцам

Российский президент Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев из Донбасса.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

После этого Министерство образования ЛНР объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.