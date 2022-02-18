Путин поручил врио главы МЧС вылететь в Ростовскую область для организации помощи беженцам
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Также глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
После этого Министерство образования ЛНР объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.