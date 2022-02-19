В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно

Эвакуация беженцев из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет вестись круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами», — приводит ТАСС сообщение.

Ранее главы ДНР и ЛНР призвали местное население в кратчайшие сроки выехать в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.

По данным оперштаба ЛНР на вечер 19 февраля, в Россию эвакуированы 16 747 человек.

Как отметили в МЧС России, 26 регионов страны готовы принять беженцев из Донбасса.