В МЧС России сообщили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно
«Эвакуация будет проводиться в круглосуточном режиме в соответствии с намеченными оперативными планами», — приводит ТАСС сообщение.
Ранее главы ДНР и ЛНР призвали местное население в кратчайшие сроки выехать в Россию в связи с обострением ситуации в Донбассе.
По данным оперштаба ЛНР на вечер 19 февраля, в Россию эвакуированы 16 747 человек.
Как отметили в МЧС России, 26 регионов страны готовы принять беженцев из Донбасса.