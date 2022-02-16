В Кремле не считают выдачу паспортов России в ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений

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В Кремле не считают выдачу паспортов России жителям ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле не считают выдачу паспортов России в ЛНР и ДНР нарушением Минских соглашений
  • РИА Новости

«Нет, эта практика не является нарушением Минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст, поэтому эти упрёки несостоятельны», — сказал Песков.

Он напомнил, что граждане ЛНР и ДНР «испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, своей страной — Украиной».

«И поэтому, собственно, Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики выдачи паспортов», — сказал Песков.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР проживает около 350 тыс. человек с гражданством России.

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