Пушилин назвал число жителей ДНР с гражданством России
- РИА Новости
Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
«Порядка 2 млн 300 тыс. человек проживает, это только в Донецкой народной республике», — сообщил он.
По его словам, российское гражданство по упрощённой схеме уже получили около 350 тыс. жителей ДНР, однако процесс получения паспортов России замедлен из-за коронавируса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах самопровозглашённых ЛНР и ДНР.