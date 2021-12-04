Пушилин назвал число жителей ДНР с гражданством России

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР проживает около 350 тыс. человек с гражданством России.
Пушилин назвал число жителей ДНР с гражданством России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Порядка 2 млн 300 тыс. человек проживает, это только в Донецкой народной республике», — сообщил он.

По его словам, российское гражданство по упрощённой схеме уже получили около 350 тыс. жителей ДНР, однако процесс получения паспортов России замедлен из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

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