Пушилин назвал число жителей ДНР с гражданством России

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что в ДНР проживает около 350 тыс. человек с гражданством России.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«Порядка 2 млн 300 тыс. человек проживает, это только в Донецкой народной республике», — сообщил он.

По его словам, российское гражданство по упрощённой схеме уже получили около 350 тыс. жителей ДНР, однако процесс получения паспортов России замедлен из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах самопровозглашённых ЛНР и ДНР.