Поезд с беженцами из Донбасса выехал из Ростова в Воронежскую область

Первый поезд с беженцами из самопровозглашённых ДНР и ЛНР уже отправился в Воронежскую область. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«Сегодня мы отправили первый состав из Ростова, отправили 500 человек в Воронеж, в пункт временного размещения», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.

Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

19 февраля в штабе территориальной обороны ЛНР заявили, что в Россию эвакуированы 16 747 человек.