Поезд с беженцами из Донбасса выехал из Ростова в Воронежскую область
«Сегодня мы отправили первый состав из Ростова, отправили 500 человек в Воронеж, в пункт временного размещения», — цитирует РИА Новости Чуприяна.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил выплатить беженцам, прибывающим из Донбасса в Ростовскую область, по 10 тыс. рублей.
Глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям ДНР заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.
19 февраля в штабе территориальной обороны ЛНР заявили, что в Россию эвакуированы 16 747 человек.