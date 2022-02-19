Роспотребнадзор усиливает противоэпидемические меры на фоне прибытия беженцев из Донбасса

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Роспотребнадзор усиливает противоэпидемические меры на территории России из-за прибытия беженцев из Донбасса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.
Роспотребнадзор усиливает противоэпидемические меры на фоне прибытия беженцев из Донбасса
  • AP

«Мы включаем усиление противоэпидемических мероприятий по всей территории Ростовской области и страны. Учитывая то, что 90% тех, кто уже пересёк границу, вне зоны нашего контроля. Это люди, которые разъехались по другим городам и регионам, — приводит Интерфакс её слова.

В связи с текущей ситуацией существуют эпидемиологические риски, добавила Попова.

Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил о готовности семи российских регионов принять беженцев из Донбасса.

В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули более 6,6 тыс. человек.

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