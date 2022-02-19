Роспотребнадзор усиливает противоэпидемические меры на фоне прибытия беженцев из Донбасса
- AP
«Мы включаем усиление противоэпидемических мероприятий по всей территории Ростовской области и страны. Учитывая то, что 90% тех, кто уже пересёк границу, вне зоны нашего контроля. Это люди, которые разъехались по другим городам и регионам, — приводит Интерфакс её слова.
В связи с текущей ситуацией существуют эпидемиологические риски, добавила Попова.
Ранее замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил о готовности семи российских регионов принять беженцев из Донбасса.
В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.
Территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули более 6,6 тыс. человек.