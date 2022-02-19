С начала эвакуации территорию ДНР покинули более 6,6 тысячи жителей
«По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — говорится в сообщении МЧС ДНР.
В ведомстве сообщили о планах осуществлять эвакуацию ж/д транспортом.
Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил опередить, какие ещё российские регионы, кроме Ростовской области, могут принимать беженцев из Донбасса.
В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.