С начала эвакуации территорию ДНР покинули более 6,6 тысячи жителей

Территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули более 6,6 тыс. человек.

«По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей», — говорится в сообщении МЧС ДНР. В ведомстве сообщили о планах осуществлять эвакуацию ж/д транспортом. Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил опередить, какие ещё российские регионы, кроме Ростовской области, могут принимать беженцев из Донбасса. В Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.