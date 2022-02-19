Чуприян поручил определить, какие регионы России готовы принимать беженцев из Донбасса
- РИА Новости
- © Сергей Батурин
«Одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — цитирует РИА Новости сообщение МЧС.
Чуприян потребовал в течение суток организовать бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям самопровозгалшённый Донецкой и Луганской народных республик.
Отмечается, что в Ростовской области действует 15 пунктов пропуска на границе Донбасса.
Ранее глава ДНР в обращении к жителям заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.