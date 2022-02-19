Чуприян поручил определить, какие регионы России готовы принимать беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС России Александр Чуприян поручил опередить, какие ещё российские регионы кроме Ростовской области могут принимать беженцев из Донбасса.

«Одной из приоритетных задач было определить, какие регионы, помимо Ростовской области, готовы принимать беженцев», — цитирует РИА Новости сообщение МЧС.

Чуприян потребовал в течение суток организовать бригады, ответственные за выплаты денежных средств жителям самопровозгалшённый Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что в Ростовской области действует 15 пунктов пропуска на границе Донбасса.

Ранее глава ДНР в обращении к жителям заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.