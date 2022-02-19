ДНР с начала эвакуации покинули порядка 3,4 тысячи человек
- AP
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Об этом заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на совещании с главой ДНР Денисом Пушилиным.
«По состоянию на сегодня уже эвакуированы 3 384 человека, это люди эвакуированы и на автобусах и личным транспортом», — цитирует его Интерфакс.
По его словам, всего планируется эвакуация от 500 до 700 тыс. человек.
Ранее глава ДНР в обращении к жителям заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.