ДНР с начала эвакуации покинули порядка 3,4 тысячи человек

Территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули 3,4 тысячи человек.

Об этом заявил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий на совещании с главой ДНР Денисом Пушилиным.

«По состоянию на сегодня уже эвакуированы 3 384 человека, это люди эвакуированы и на автобусах и личным транспортом», — цитирует его Интерфакс.

По его словам, всего планируется эвакуация от 500 до 700 тыс. человек.

Ранее глава ДНР в обращении к жителям заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.