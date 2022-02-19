В МЧС заявили о готовности семи российских регионов принять беженцев из Донбасса

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Беженцы из Донбасса, кроме Ростовской области, могут быть направлены в семь российских регионов. Об этом заявил замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.
В МЧС заявили о готовности семи российских регионов принять беженцев из Донбасса
  • © AP Photo/Alexei Alexandrov

«Семь регионов России готовы принять беженцев. Это Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области», —приводит ТАСС его слова.

Отмечается, что Подмосковье может принять до 10 тыс. человек, а Краснодарский край — до 20 тыс.

Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию уже покинули более 6,6 тыс. человек.

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