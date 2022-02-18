Депутат Госдумы Водолацкий рассказал подробности об эвакуации беженцев из Донбасса

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Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал подробности об эвакуации беженцев из Донбасса.
Депутат Госдумы Водолацкий рассказал подробности об эвакуации беженцев из Донбасса
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Количество первой партии — 350 — 360 человек. В Ростовской области развёрнут по поручению губернатора оперативный штаб, который возглавляет первый замгубернатора Гуськов Игорь Александрович», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, в штаб вошли профильные замы губернаторов, министры по направлениям, здравоохранения, социального обслуживания, а также руководители силовых органов.

Как уточнил Водолацкий, по распоряжению глав самопровозглашённых ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, беженцев будут перевозить на автобусах в Ростовскую область из пунктов сбора, после чего развозить в пункты размещения.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в обращении к жителям республики заявил, что в связи с опасной ситуацией в Донбассе с 18 февраля организован выезд населения в Россию.

Глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе.

Министерство образования самопровозглашённой Луганской народной республики объявило об эвакуации всех детских домов и школ-интернатов в Россию.

МЧС самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщило о планируемой эвакуации из республики около 700 тыс. человек.

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