Сомнолог Черкасова назвала основные причины бессонницы

Врач-сомнолог кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT назвала основные причины бессонницы.

По словам врача, чаще всего проблемы со сном связаны с неправильным образом жизни, недостаточной физической активностью, избытком кофеина и гаджетов, а также со стрессами.

«Все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: это образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин — неорганическая. Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, приём некоторых лекарственных препаратов», — рассказала Черкасова.

Из сферы психопатологии к наиболее частым причинам бессонницы эксперт отнесла тревожные расстройства и депрессию.

«Иногда, когда бессонница возникла первоначально из-за какой-то причины, например из-за длительного стресса, человек может столкнуться с таким явлением, что причина проходит, а бессонница остаётся. В этих случаях её называют неорганической», — рассказала она.

То есть бессонница закрепилась на уровне условных рефлексов и начинает воспроизводиться автоматически как вредная привычка, объяснила эксперт.

«Человек привыкает, что имеет сложности с засыпанием, и потом рефлекторно мозг это воспроизводит», — заключила специалист.

Ранее сомнолог Бузунов дал советы по изменению суточных ритмов человека.