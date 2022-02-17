Диетолог Соломатина дала совет по приготовлению полезного борща

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что борщ будет полезнее, если его варить не на мясном бульоне.

«Лучше всего варить борщ вегетарианский. Вегетарианские супы гораздо полезнее, потому что там остаётся вся клетчатка и микроэлементы, как в обычном борще. Самое дорогое в борще — это мясо. Борщ можно делать и на курятине, она гораздо дешевле. Заменяем говядину курятиной — и получаем овощной суп, который очень близок по вкусовым качествам и качествам питательности», — сказала специалист в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Соломатиной, борщ на курице будет лучше усваиваться.

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