Диетолог Соломатина дала совет по приготовлению полезного борща

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что борщ будет полезнее, если его варить не на мясном бульоне.
Диетолог Соломатина дала совет по приготовлению полезного борща
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«Лучше всего варить борщ вегетарианский. Вегетарианские супы гораздо полезнее, потому что там остаётся вся клетчатка и микроэлементы, как в обычном борще. Самое дорогое в борще — это мясо. Борщ можно делать и на курятине, она гораздо дешевле. Заменяем говядину курятиной — и получаем овощной суп, который очень близок по вкусовым качествам и качествам питательности», — сказала специалист в эфире радио «Говорит Москва».

По словам Соломатиной, борщ на курице будет лучше усваиваться.

Ранее диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина в беседе с URA.RU рассказала, кому стоит воздержаться от употребления зернобобовых культур.

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