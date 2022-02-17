Иммунолог Крючков допустил более тяжёлое течение гриппа после перенесённого COVID-19

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Кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, как у человека, перенёсшего коронавирус, может протекать грипп.
Иммунолог Крючков допустил более тяжёлое течение гриппа после перенесённого COVID-19
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Если коронавирусная инфекция протекала в лёгкой форме, скорее всего, никакого осложнения быть не должно, сказал специалист в беседе с радио Sputnik.

«Если же после коронавирусной инфекции остаются последствия, постковид, и на этот фон наслаивается гриппозная инфекция, то, действительно, гриппозная инфекция может протекать тяжелее. То есть здесь важен не сам факт наличия этих двух эпизодов заболевания, а тяжесть и последствия каждого из них. После заметного эпизода коронавирусной инфекции грипп может ещё больше дестабилизировать уже и так нарушенное состояние организма», — сказал Николай Крючков.

Ранее терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон».

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