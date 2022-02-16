Вирусолог Чумаков прокомментировал ситуацию с детской заболеваемостью COVID-19 в Москве
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Как отметил эксперт, детские коллективы наиболее подвержены распространению вируса, а болеют несовершеннолетние практически бессимптомно.
«Для коллективного иммунитета это хорошо», — цитирует Чумакова телеканал «360».
По словам эксперта, есть шансы, что заболеваемость может пойти на спад.
Чумаков напомнил, что довольно много взрослых также переносят «омикрон» бессимптомно.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.
Педиатр-инфекционист, главврач одной из московских клиник Евгений Тимаков в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с детской заболеваемостью COVID-19 в Москве.