Инфекционист Тимаков высказался о заболеваемости детей коронавирусом в Москве

Инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал сообщения, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.

«Я говорил ещё с осеннего периода, что дети уже столкнулись с коронавирусной инфекцией больше, чем взрослые. Большинство детей переболело коронавирусной инфекцией. А сейчас, после омикрон-штамма, который был в Москве и Московской области, большая часть детей, более 90%, будет иметь иммунитет к коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в лёгкой или бессимптомной форме переболели многие несовершеннолетние.

В беседе с kp.ru Тимаков отметил, что для крупного мегаполиса это норма — так нарабатывается естественный иммунитет.

«Кстати, врачи Санкт-Петербурга тоже говорят о том, что все их дети уже с иммунитетом», — добавил эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.