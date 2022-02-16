Инфекционист Тимаков высказался о заболеваемости детей коронавирусом в Москве

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Инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал сообщения, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.
Инфекционист Тимаков высказался о заболеваемости детей коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Я говорил ещё с осеннего периода, что дети уже столкнулись с коронавирусной инфекцией больше, чем взрослые. Большинство детей переболело коронавирусной инфекцией. А сейчас, после омикрон-штамма, который был в Москве и Московской области, большая часть детей, более 90%, будет иметь иммунитет к коронавирусной инфекции», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, в лёгкой или бессимптомной форме переболели многие несовершеннолетние.

В беседе с kp.ru Тимаков отметил, что для крупного мегаполиса это норма — так нарабатывается естественный иммунитет.

«Кстати, врачи Санкт-Петербурга тоже говорят о том, что все их дети уже с иммунитетом», — добавил эксперт.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.

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