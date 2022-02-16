Кардиолог Кондратова рассказала о принципах питания для укрепления сердца

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Кардиолог сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Ирина Кондратова рассказала о принципах питания для укрепления сердца.
Кардиолог Кондратова рассказала о принципах питания для укрепления сердца
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В беседе с «МИР 24» она отметила, что питание должно быть регулярным и умеренным по объёму в каждый приём. Допустимы небольшие перекусы, один-два в сутки.

Как считает врач, необходимо ограничить употребление поваренной соли, а также продуктов, содержащих кофеин.

Кондратова также советует уменьшить потребление животных жиров, прежде всего жирного мяса, фастфуда, копчёностей.

Кроме того, по мнению врача, желательно сократить потребление продуктов, содержащих быстрые углеводы, например сахара и сдобы.

Основой рациона должны стать свежие фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельные злаки, допустимо умеренное количество сухофруктов, полагает Кондратова.

Помимо этого, она рекомендует есть рыбу и морепродукты, молочные и кисломолочные продукты с низким содержанием жира.

Ранее врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с сайтом «Москва 24» дал советы метеочувствительным людям на случай магнитных бурь.

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