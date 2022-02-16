Эндокринолог Шадричева рассказала об особенностях продуктов с сахарозаменителями

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Врач-эндокринолог Фарида Шадричева, заведующая отделением эндокринологии Елизаветинской больницы, рассказала об особенностях продуктов с сахарозаменителями.
Эндокринолог Шадричева рассказала об особенностях продуктов с сахарозаменителями
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«При употреблении продуктов на подсластителях и сахарозаменителях нужно ещё учитывать их общую калорийность. Данные изделия могут быть изготовлены с применением низкокалорийных сахарозаменителей, но при этом при их изготовлении могут использоваться высококалорийные продукты», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам врача, результатом употребления большого количества таких продуктов может стать прибавка в весе или повышение уровня сахара в крови.

Как отметила Шадричева, внимательно к продуктам на заменителях следует относиться тем, у кого есть ограничения по питанию.

Ранее психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

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