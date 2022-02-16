В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 725 тысяч человек
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Иммунитет против новой коронавирусной инфекции со временем снижается. Чтобы поддержать его, надо пройти повторную вакцинацию. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья», — сказала Стригункова.
Она напомнила, что прививку можно сделать в поликлиниках, ТЦ и МФЦ.
Также стало известно, что в Иркутской области завершил вакцинацию 1 241 271 житель, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Первым компонентом вакцины привились 1 323 153 человека.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».