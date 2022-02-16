В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 725 тысяч человек

В Московской области повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 725 тыс. человек, заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Иммунитет против новой коронавирусной инфекции со временем снижается. Чтобы поддержать его, надо пройти повторную вакцинацию. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья», — сказала Стригункова.

Она напомнила, что прививку можно сделать в поликлиниках, ТЦ и МФЦ.

Также стало известно, что в Иркутской области завершил вакцинацию 1 241 271 житель, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Первым компонентом вакцины привились 1 323 153 человека.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».