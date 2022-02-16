В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 725 тысяч человек

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В Московской области повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 725 тыс. человек, заявила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье повторную вакцинацию от COVID-19 прошли 725 тысяч человек
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает телеканал «360».

«Иммунитет против новой коронавирусной инфекции со временем снижается. Чтобы поддержать его, надо пройти повторную вакцинацию. В Московской области разработаны удобные форматы для жителей и гостей Подмосковья», — сказала Стригункова.

Она напомнила, что прививку можно сделать в поликлиниках, ТЦ и МФЦ.

Также стало известно, что в Иркутской области завершил вакцинацию 1 241 271 житель, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб. Первым компонентом вакцины привились 1 323 153 человека.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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