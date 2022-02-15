В комитете по молодёжной политике предложили пересмотреть практику трудоустройства инвалидов

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Глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев отправил министру труда и социальной защиты Антону Котякову письмо с предложениями экспертов, в частности о том, что в России нужно создавать спектакли и кино о профессионалах с ограниченными возможностями здоровья, в которых будут играть сами инвалиды. По мнению Метелева, это должно сделать вклад в развитие инклюзии в обществе.
В комитете по молодёжной политике предложили пересмотреть практику трудоустройства инвалидов
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В письме главу Минтруда попросили оценить идеи трудоустройства инвалидов и выпускников детских домов, которые выработали на круглом столе в конце прошлого года с участием Минпросвещения, Минтруда и 14 компаний и некоммерческих организаций. Одна из задумок — запустить вместе с Фондом кино информационную кампанию, чтобы создать позитивный образ инвалидов как перспективных работников.

«Я, как и многие эксперты, вижу, что существуют некоторые предубеждения в отношении инвалидов, в том числе молодых. Будто они не способны на нормальную работу в сфере услуг, гостеприимства или шоу-бизнеса, а максимум, что они могут, — что-то фасовать или шить. Но это не так», — сказал Артём Метелев в беседе с «Парламентской газетой», отметив, что нужно менять отношение работодателей к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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