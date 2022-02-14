Минздрав: раненый мальчик из Энгельса остаётся в тяжёлом состоянии

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Госпитализированный с ножевыми ранениями пятилетний мальчик из Энгельса остаётся в тяжёлом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального Минздрава Анастасия Усова.
Минздрав: раненый мальчик из Энгельса остаётся в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Состояние ребёнка по-прежнему тяжёлое, с ним работают врачи, осуществляются телемедицинские консультации с федеральными центрами», — сказала она.

По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, ребёнок находится в реанимации.

«К сожалению, пока ребёнка нельзя транспортировать, но, как только он будет стабильным, обязательно направим его в одну из федеральных клиник. Сейчас с больницей доктора Рошаля саратовские специалисты на постоянной связи», — отметил он в Instagram.

12 февраля Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство. Госпитализированный ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил дело о халатности работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщила прокуратура, мать мальчика была снята с профилактического учёта необоснованно: женщина не была трудоустроена, а ребёнок не посещал дошкольное образовательное учреждение.

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