Минздрав: раненый мальчик из Энгельса остаётся в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
«Состояние ребёнка по-прежнему тяжёлое, с ним работают врачи, осуществляются телемедицинские консультации с федеральными центрами», — сказала она.
По словам министра здравоохранения региона Олега Костина, ребёнок находится в реанимации.
«К сожалению, пока ребёнка нельзя транспортировать, но, как только он будет стабильным, обязательно направим его в одну из федеральных клиник. Сейчас с больницей доктора Рошаля саратовские специалисты на постоянной связи», — отметил он в Instagram.
12 февраля Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство. Госпитализированный ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил дело о халатности работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Как сообщила прокуратура, мать мальчика была снята с профилактического учёта необоснованно: женщина не была трудоустроена, а ребёнок не посещал дошкольное образовательное учреждение.