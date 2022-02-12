Госпитализированный с ранениями мальчик из Энгельса находится в тяжёлом состоянии
- РИА Новости
«Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребёнка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжёлом состоянии, сейчас с ним работают врачи», — сказали агентству.
Как отмечал министр здравоохранения региона Олег Костин, мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.