Госпитализированный с ранениями мальчик из Энгельса находится в тяжёлом состоянии

Пятилетний мальчик из Энгельса, ранее госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

«Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребёнка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжёлом состоянии, сейчас с ним работают врачи», — сказали агентству.

Как отмечал министр здравоохранения региона Олег Костин, мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.