Госпитализированный с ранениями мальчик из Энгельса находится в тяжёлом состоянии

Короткая ссылка
Пятилетний мальчик из Энгельса, ранее госпитализированный с ножевыми ранениями, находится в тяжёлом состоянии, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Госпитализированный с ранениями мальчик из Энгельса находится в тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

«Вызов в скорую помощь поступил в 01:05 (00:05 мск), через десять минут бригада скорой помощи была на месте. Ребёнка госпитализировали с колотыми ранами в энгельсскую городскую больницу в тяжёлом состоянии, сейчас с ним работают врачи», — сказали агентству.

Как отмечал министр здравоохранения региона Олег Костин, мать мальчика находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить