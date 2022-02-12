В Энгельсе пятилетний мальчик попал в больницу с множественными ранениями

В Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство. Об этом сообщил Следственный комитет.

«12 февраля 2022 года в ночное время из квартиры многоэтажного дома по улице Полтавская города Энгельс Саратовской области в медицинское учреждение был госпитализирован пятилетний мальчик с множественными колото-резаными ранениями на теле, в том числе в области груди, живота и шеи», — рассказали в СК.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 — п. «в» ч.2 ст.105 УК (покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).