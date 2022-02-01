Волонтёры нашли тело пропавшей в Новгородской области девочки

Тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, найдено. Об этом сообщили в волонтёрской организации ПСО «Феникс».

«Найдена. Погибла», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Новгородской области СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи в городе Холм девочки 2020 года рождения.

По подозрению в причастности к преступлению следователи задержали мать ребёнка и её сожителя.

Кроме пропавшей девочки, у женщины есть ещё семь детей, которые сейчас находятся в приюте. По данным RT, ранее женщина была судима.