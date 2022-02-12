Прокуратура: мать госпитализированного мальчика из Энгельса необоснованно сняли с учёта

Мать мальчика, которого увезли в больницу Энгельса с ранениями, была снята с профилактического учёта необоснованно: женщина не была трудоустроена, а ребёнок не посещал дошкольное образовательное учреждение. Об этом сообщила прокуратура.

Как отметили в ведомстве, выявлены многочисленные нарушения в действиях должностных лиц органов системы профилактики.

«Органами системы профилактики не были учтены условия проживания, воспитания и нравственного развития несовершеннолетнего. Женщина не трудоустроена, проживала на пособие малолетнего. Несовершеннолетний не посещал дошкольное образовательное учреждение», — говорится в заявлении пресс-службы.

При этом не осуществлялось взаимодействие с органами системы профилактики, которые работали на территории предыдущего места проживания задержанной.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство. Госпитализированный ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Следственный комитет возбудил дело о халатности работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.