Прокуратура: мать госпитализированного мальчика из Энгельса необоснованно сняли с учёта
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, выявлены многочисленные нарушения в действиях должностных лиц органов системы профилактики.
«Органами системы профилактики не были учтены условия проживания, воспитания и нравственного развития несовершеннолетнего. Женщина не трудоустроена, проживала на пособие малолетнего. Несовершеннолетний не посещал дошкольное образовательное учреждение», — говорится в заявлении пресс-службы.
При этом не осуществлялось взаимодействие с органами системы профилактики, которые работали на территории предыдущего места проживания задержанной.
Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство. Госпитализированный ребёнок находится в тяжёлом состоянии.
Следственный комитет возбудил дело о халатности работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.