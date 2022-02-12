СК завел дело о халатности чиновников после покушения на пятилетнего ребёнка в Энгельсе

Следственный комитет после госпитализации в Энгельсе мальчика с множественными ранами возбудил дело о халатности работников органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Неустановленные должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Саратовской области не исполняли свои должностные обязанности по обеспечению защиты прав и законных интересов малолетнего ребёнка», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокуратуры Энгельса.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.

Госпитализированный ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела.