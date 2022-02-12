Бастрыкину доложат о ходе расследования ситуации с раненым мальчиком из Энгельса

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела по факту ранения пятилетнего мальчика в Энгельсе.
Бастрыкину доложат о ходе расследования ситуации с раненым мальчиком из Энгельса
  • © СК РФ

«12 февраля 2022 года в ночное время жительница города Энгельса, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему малолетнему сыну множественные колото-резаные ранения. Медицинскими работниками ребёнок был госпитализирован в медицинское учреждение, за его жизнь борются врачи», — говорится в сообщении СК.

Председатель ведомства поручил тщательно изучить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку «действиям или бездействию должностных лиц органов», которые заблаговременно не приняли мер по защите прав несовершеннолетнего.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», — добавили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Энгельсе ночью госпитализировали пятилетнего мальчика с множественными ранениями, полиция задержала его мать по подозрению в покушении на убийство.

Госпитализированный ребёнок находится в тяжёлом состоянии.

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