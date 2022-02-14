ЛДПР: Жириновский идёт на поправку и продолжает руководить партией
- РИА Новости
В сообщении говорится, что состояние Жириновского стабильное, он передаёт поручения депутатам и аппарату партии и регулярно получает рабочие документы и свежую прессу.
«Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее в Кремле заявили, что не слышали слов врачей или Минздрава о том, что здоровью лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского что-то угрожает.
В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.
Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.