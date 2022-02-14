ЛДПР: Жириновский идёт на поправку и продолжает руководить партией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский идёт на поправку, он общается с помощниками и продолжает руководить партией. Об этом заявили в пресс-службе политсилы.

В сообщении говорится, что состояние Жириновского стабильное, он передаёт поручения депутатам и аппарату партии и регулярно получает рабочие документы и свежую прессу.

«Он продолжает руководить ЛДПР и в курсе всех событий в партии», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в Кремле заявили, что не слышали слов врачей или Минздрава о том, что здоровью лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского что-то угрожает.

В Минздраве сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19». 10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.