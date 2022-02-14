Песков прокомментировал госпитализацию Жириновского и Зюганова
- РИА Новости
«Мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», — сказал Песков.
Он отметил, что врачи делают свою работу и делают её превосходно.
Пресс-секретарь добавил, что желает Жириновскому и Зюганову здоровья и скорейшего возвращения в строй.
Ранее Зюганов заявил, что чувствует себя нормально и сегодня ожидает результаты медицинских исследований.
Также в Минздраве сообщили, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное.