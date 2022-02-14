Песков прокомментировал госпитализацию Жириновского и Зюганова

Короткая ссылка
В Кремле не слышали слов врачей или Минздрава о том, что здоровью лидера КПРФ Геннадия Зюганова и главы ЛДПР Владимира Жириновского что-то угрожает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал госпитализацию Жириновского и Зюганова
  • РИА Новости

«Мы знаем, что они госпитализированы. Мы не слышали с вами каких-то заявлений врачей или представителей Минздрава о том, что что-то угрожает их жизни и здоровью», — сказал Песков.

Он отметил, что врачи делают свою работу и делают её превосходно.

Пресс-секретарь добавил, что желает Жириновскому и Зюганову здоровья и скорейшего возвращения в строй.

Ранее Зюганов заявил, что чувствует себя нормально и сегодня ожидает результаты медицинских исследований.

Также в Минздраве сообщили, что состояние Владимира Жириновского оценивается как стабильное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить