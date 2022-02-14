Лидер КПРФ Зюганов заявил, что чувствует себя нормально

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что чувствует себя нормально и сегодня ожидает результаты медицинских исследований.

«Чувствую себя абсолютно нормально. Нормальное рабочее состояние», — цитирует РИА Новости Зюганова.

Он отметил, что после получения результатов медицинских исследований станет ясно, когда он покинет ЦКБ.

Политик добавил, что не примет участия в совете Госдумы 14 февраля, где рассмотрят обращение по самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганова поместили в больницу на несколько дней для профилактики.