Лидер КПРФ Зюганов заявил, что чувствует себя нормально

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что чувствует себя нормально и сегодня ожидает результаты медицинских исследований.
Лидер КПРФ Зюганов заявил, что чувствует себя нормально
  • Legion-Media

«Чувствую себя абсолютно нормально. Нормальное рабочее состояние», — цитирует РИА Новости Зюганова.

Он отметил, что после получения результатов медицинских исследований станет ясно, когда он покинет ЦКБ.

Политик добавил, что не примет участия в совете Госдумы 14 февраля, где рассмотрят обращение по самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганова поместили в больницу на несколько дней для профилактики.

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