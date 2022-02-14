Лидер КПРФ Зюганов заявил, что чувствует себя нормально
- Legion-Media
«Чувствую себя абсолютно нормально. Нормальное рабочее состояние», — цитирует РИА Новости Зюганова.
Он отметил, что после получения результатов медицинских исследований станет ясно, когда он покинет ЦКБ.
Политик добавил, что не примет участия в совете Госдумы 14 февраля, где рассмотрят обращение по самопровозглашённым Донецкой и Луганской народным республикам.
Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко рассказал, что Зюганова поместили в больницу на несколько дней для профилактики.