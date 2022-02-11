Лидера КПРФ Зюганова поместили в больницу для профилактики
- Legion-Media
«Геннадий Зюганов на несколько дней лёг в больницу для профилактики», — приводит его слова Интерфакс.
По его словам, это решение принято с учётом эпидемиологической ситуации и перенесённых Зюгановым за последние несколько лет операций.
Он отметил, что для исключения любых рисков «превентивно по совету врачей» лидер КПРФ помещён в больницу на несколько дней.
9 февраля стало известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По данным Минздрава, политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19».