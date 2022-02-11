Лидера КПРФ Зюганова поместили в больницу для профилактики

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова поместили на несколько дней в больницу для профилактики. Об этом рассказал глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

«Геннадий Зюганов на несколько дней лёг в больницу для профилактики», — приводит его слова Интерфакс.

По его словам, это решение принято с учётом эпидемиологической ситуации и перенесённых Зюгановым за последние несколько лет операций.

Он отметил, что для исключения любых рисков «превентивно по совету врачей» лидер КПРФ помещён в больницу на несколько дней.

9 февраля стало известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По данным Минздрава, политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом «COVID-19».