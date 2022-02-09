Минздрав: состояние госпитализированного с COVID-19 Жириновского стабильное
- РИА Новости
«В связи с поступающими вопросами пресс-служба Минздрава сообщает, что Владимир Жириновский был госпитализирован 2 февраля в ЦКБ с диагнозом COVID-19 («омикрон»)», — сказали в ведомстве, заявление приводит РИА Новости.
В настоящее время Жириновскому «оказывается вся необходимая медицинская помощь», добавили там.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Жириновский госпитализирован.
По информации РБК, который также ссылается на источник в партии, политика подключили к аппарату ИВЛ.