В ЛДПР заявили, что госпитализированный Жириновский скоро вернётся к работе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, скоро вернётся к полноценной работе, заявили в думской фракции либерал-демократов.

«Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, даёт поручения по телефону. Скоро он вернётся к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдёт уже в ближайшее время», — приводит заявление ТАСС.

В сообщении отмечается, что информация источников СМИ о состоянии здоровья Жириновского «значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект».

О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля.

В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19.