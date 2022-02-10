В ЛДПР заявили, что госпитализированный Жириновский скоро вернётся к работе
- РИА Новости
«Жириновский ежедневно изучает прессу, рабочие документы, даёт поручения по телефону. Скоро он вернётся к полноценной, активной работе. И мы рассчитываем, что это произойдёт уже в ближайшее время», — приводит заявление ТАСС.
В сообщении отмечается, что информация источников СМИ о состоянии здоровья Жириновского «значительно преувеличена, ориентирована на сенсационный эффект».
О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля.
В пресс-службе Минздрава России заявили, что политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19.