Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о протоколе действий в отношении иностранных кораблей-нарушителей.

«Вы знаете, что существует определённый протокол действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды России», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, военные, отвечающие за охрану границ и безопасность России, строго придерживаются этих протоколов.

Ранее Минобороны России сообщило, что 12 февраля в районе курильского острова Уруп в российских территориальных водах была обнаружена подлодка США типа Virginia.

После обнаружения подлодки её экипажу было приказано «всплыть немедленно». Экипаж судна требование проигнорировал, после чего российский фрегат применил специальные средства, а субмарина с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.

Впоследствии Министерство обороны России вызвало военного атташе США. Ему вручили ноту в связи с соответствующими действиями американской подлодки.