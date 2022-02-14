Невролог Голубинская назвала особенности головной боли при COVID-19
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У пациентов с COVID-19 головные боли имеют свои особенности, добавила она в беседе с радио Sputnik.
«Не только при «омикроне», но и при любом другом штамме коронавируса есть головная боль. Дело в том, что вирус частично проникает через гематоэнцефалический барьер. Там он может вызвать отёк, и возникнет гипертензионная головная боль. Она отличается от мигрени, потому что такая головная боль (при «омикроне». — RT) больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — отметила Голубинская.
Снять «сдавливающую» головную боль можно, приняв анальгетики и витамин C. Также специалист советует соблюдать покой и пить больше воды.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».