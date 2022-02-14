Вирусолог Волчков заявил, что у переболевших «омикроном» есть иммунитет к другим штаммам

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что человек, переболевший «омикроном», получает иммунитет и к другим штаммам коронавируса.

«Иммунитет к «омикрону» эффективен по отношению и к другим штаммам. В вопросе эффективности иммунитета главное, насколько удалены штаммы друг от друга (в смысле количества мутаций. — RT)», — сказал он в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, вероятность повторного инфицирования в целом — сложный параметр.

В этом отношении необходимо учитывать, сколько человеку лет, когда он вакцинировался или переболел, а также в какой дозе вирус попал в организм.

Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях COVID-19.