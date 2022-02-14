Вирусолог Волчков оценил вероятность обратного вытеснения «омикрона» «дельтой»

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил мнение, что «дельта» не сможет снова стать доминирующим штаммом коронавируса, вытеснив «омикрон».

«Пока что я не видел ни одного подтверждённого случая, чтобы человек после «омикрона» заразился «дельтой». Поэтому такое утверждение (о возможности обратного вытеснения «омикрона» «дельтой». — RT), наверное, безосновательно. Да, «омикрон» не формирует высокий титр антител в крови, но появляется локальный иммунитет там, куда, собственно, и залетает инфекция — в верхних дыхательных путях. Этого достаточно, чтобы предотвратить заражение», — сообщил собеседник «Известий».

По словам эксперта, предыдущая вспышка «дельты» уже сформировала иммунитет в большом объёме, и этого достаточно, чтобы она не повторилась.

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