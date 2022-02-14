Вирусолог Волчков оценил вероятность обратного вытеснения «омикрона» «дельтой»

Короткая ссылка
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков выразил мнение, что «дельта» не сможет снова стать доминирующим штаммом коронавируса, вытеснив «омикрон».
Вирусолог Волчков оценил вероятность обратного вытеснения «омикрона» «дельтой»
  • ©Maskot
  • Gettyimages.ru

«Пока что я не видел ни одного подтверждённого случая, чтобы человек после «омикрона» заразился «дельтой». Поэтому такое утверждение (о возможности обратного вытеснения «омикрона» «дельтой». — RT), наверное, безосновательно. Да, «омикрон» не формирует высокий титр антител в крови, но появляется локальный иммунитет там, куда, собственно, и залетает инфекция — в верхних дыхательных путях. Этого достаточно, чтобы предотвратить заражение», — сообщил собеседник «Известий».

По словам эксперта, предыдущая вспышка «дельты» уже сформировала иммунитет в большом объёме, и этого достаточно, чтобы она не повторилась.

Ранее врач-невролог, сомнолог Елена Царёва в беседе с URA.RU рассказала о возможных последствиях COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить