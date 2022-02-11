Педиатр Тимаков высказался о постковидном синдроме у детей

Врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал об особенностях постковидного синдрома у детей.

«Вопрос, тяжелее ли дети переносят постковидный синдром, чем взрослые, остаётся открытым, поскольку у разных возрастных групп последствия и их тяжесть отличаются», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если у ребёнка есть хронические заболевания, то постковид может заметно повлиять на качество жизни.

Как отметил Тимаков, в качестве профилактики нужно контролировать вес ребёнка, течение самой болезни, а также проходить дополнительную диспансеризацию.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.