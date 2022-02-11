В Кировской области подтвердили 2021 случай COVID-19 за сутки

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В Кировской области подтвердили 2021 случай COVID-19 за последние сутки.
В Кировской области подтвердили 2021 случай COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональное правительство.

На стационарном лечении находятся 4029 пациентов, на амбулаторном — 24 007 заболевших гриппом и ОРВИ, 37 572 заболевших коронавирусной инфекцией.

Также стало известно, что в Крыму за минувшие 24 часа выявили 1158 случаев COVID-19, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на данные республиканского Минздрава.

«Всего выявлено 144 359 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализировано 145 пациентов, за всё время на стационарном лечении находились 53 273 человека», — рассказали в ведомстве.

Выздоровели с начала пандемии 128 855 жителей региона.

Ранее врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.

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