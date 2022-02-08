Невролог Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19

Врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин дал советы по борьбе с сонливостью после перенесённого COVID-19.

«Именно в период постковида лучше минимизировать воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофеин», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, после болезни люди нередко жалуются на сонливость и снижение работоспособности и зачастую начинают употреблять много кофе и кофеинсодержащих напитков.

Как пояснил Мацокин, кофеин истощает в организме запасы аденозинтрифосфорной кислоты, которые после коронавируса «и так минимальны».

Врач советует переболевшим вводить в рацион кофе постепенно, а заменить этот напиток можно некрепким чаем, например зелёным или белым.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.