Вирусолог Аграновский высказался о целесообразности отмены ограничительных мер

Доктор биологических наук профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский высказался о целесообразности отмены ограничительных мер.

«Сейчас пошёл более лёгкий, но более заразный штамм «омикрон», и от него ограничения помогают в гораздо меньшей степени, чем от предыдущих вариантов. Поэтому в разных странах отказываются от таких мер», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, на решение об отмене ограничений может повлиять и ситуация в инфекционных больницах, то, как они заполняются.

Как отметил Аграновский, расслабляться рано и отказ от ограничительных мер не означает, что пандемия закончилась.

Ранее сообщалось, что в России в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача отменили изоляцию для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом.

Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.