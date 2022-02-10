В Калининградской области подтвердили 2020 случаев коронавируса за сутки

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В Калининградской области подтвердили 2020 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализированы 217 жителей.
В Калининградской области подтвердили 2020 случаев коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выписаны за минувшие 24 часа 100 человек.

Также стало известно, что в Крыму первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 937 тыс. жителей (77% от плана), передаёт «Крым 24».

«Хочу напомнить, что для коллективного иммунитета необходимо 80% взрослого населения привить — это более 1,2 млн человек», — заявил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.

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