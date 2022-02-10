В Калининградской области подтвердили 2020 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.
Выписаны за минувшие 24 часа 100 человек.
Также стало известно, что в Крыму первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 937 тыс. жителей (77% от плана), передаёт «Крым 24».
«Хочу напомнить, что для коллективного иммунитета необходимо 80% взрослого населения привить — это более 1,2 млн человек», — заявил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.