В Калининградской области подтвердили 2020 случаев коронавируса за сутки

В Калининградской области подтвердили 2020 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки. Госпитализированы 217 жителей.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Выписаны за минувшие 24 часа 100 человек.

Также стало известно, что в Крыму первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 937 тыс. жителей (77% от плана), передаёт «Крым 24».

«Хочу напомнить, что для коллективного иммунитета необходимо 80% взрослого населения привить — это более 1,2 млн человек», — заявил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.

Ранее врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на лор-органы.