Отоларинголог Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на ЛОР-органы

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о возможном воздействии COVID-19 на ЛОР-органы.

«Если мы говорим про «омикрон», то не секрет, что по ЛОР-органам вирусная инфекция имеет обыкновение мигрировать, перемещаться из одной точки в другую, поскольку анатомически один орган от другого разделяют миллиметры», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, воспаление из носа может уходить в носоглотку, оттуда спускаться на заднюю стенку глотки.

Как отметил Зайцев, поскольку органы разные, симптоматика может быть различная.

Ранее президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о пользе витаминов для профилактики COVID-19.