Диетолог Щетинина рассказала, кому могут быть противопоказаны зернобобовые

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления зернобобовых культур, таких как фасоль, горох и чечевица.

«Людям, у которых повышена мочевая кислота и развилась подагра, мы рекомендуем исключать из рациона бобовые, так как эти продукты способствуют повышению уровня кислоты и обострению заболеваний», — объяснила диетолог в беседе с URA.RU.

Также, по словам Щетининой, ограничить употребление таких культур стоит гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися повышенным газообразованием.

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.