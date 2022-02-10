Диетолог Щетинина рассказала, кому могут быть противопоказаны зернобобовые

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Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, кому стоит воздержаться от употребления зернобобовых культур, таких как фасоль, горох и чечевица.
Диетолог Щетинина рассказала, кому могут быть противопоказаны зернобобовые
  • Gettyimages.ru
  • © Silas Stein/picture alliance

«Людям, у которых повышена мочевая кислота и развилась подагра, мы рекомендуем исключать из рациона бобовые, так как эти продукты способствуют повышению уровня кислоты и обострению заболеваний», — объяснила диетолог в беседе с URA.RU.

Также, по словам Щетининой, ограничить употребление таких культур стоит гражданам с патологиями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися повышенным газообразованием. 

Ранее врач-психиатр, психотерапевт Анна Коршунова, руководитель Центра изучения расстройств пищевого поведения, рассказала в беседе с НСН о возможных причинах нежелания отказываться от «праздничной» еды.

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