В Красноярском крае зарегистрировали 5748 случаев коронавируса за сутки

В Красноярском крае зарегистрировали 5748 случаев коронавирусной инфекции за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе заболели 223 833 жителя. Общее число выздоровевших достигло 177 928 (+1425 за последние 24 часа).

В целом в России за сутки выявили 183 103 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.