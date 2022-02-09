В Красноярском крае зарегистрировали 5748 случаев коронавируса за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.
Всего в регионе заболели 223 833 жителя. Общее число выздоровевших достигло 177 928 (+1425 за последние 24 часа).
В целом в России за сутки выявили 183 103 случая COVID-19, передаёт Newinform.
Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.