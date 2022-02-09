В Татарстане зафиксировали 1514 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зафиксировали 1514 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зафиксировали 1514 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших — в Казани (982).

С начала пандемии в регионе заболели 58 764 жителя. Выписаны 41 654 человека, в том числе 630 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области обсудили работу медицинских организаций в условиях пандемии.

«Большой объём работы сейчас выполняет первичное звено здравоохранения — участковые поликлиники. Количество вызовов на дом и посещений поликлиник выросло более чем в десять раз», — заявил губернатор Игорь Васильев.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию, медицина в регионе находится на высоком уровне, передаёт progorod43.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить