В Татарстане зафиксировали 1514 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зафиксировали 1514 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших — в Казани (982).

С начала пандемии в регионе заболели 58 764 жителя. Выписаны 41 654 человека, в том числе 630 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области обсудили работу медицинских организаций в условиях пандемии.

«Большой объём работы сейчас выполняет первичное звено здравоохранения — участковые поликлиники. Количество вызовов на дом и посещений поликлиник выросло более чем в десять раз», — заявил губернатор Игорь Васильев.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию, медицина в регионе находится на высоком уровне, передаёт progorod43.

Ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.